Авария в Ереване. При столкновении с «Мерседесом» маршрутка с пассажирами взорвалась. Погибли 4 человека

Шанхайский автосалон: «гибриды» от «BMW», электромобили от «Kia» и пятиметровые седаны от «Volvo»

Китай отобрал у Америки почетный статус автомобильной державы номер один в мире и уверенно уходит в отрыв. Прошедший в Шанхае автосалон отражает эти тенденции: каждый раз выставка радует все большим числом ярких дебютов мировых конструкторов.