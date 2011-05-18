Авария в Ереване. При столкновении с «Мерседесом» маршрутка с пассажирами взорвалась. Погибли 4 человека

Еще шесть пассажиров маршрутки госпитализированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Легковой автомобиль сбил внезапно выскочившее на дорогу животное, съехал в кювет и перевернулся.
Для настоящих гурманов автомобильного действия первые дни мая ассоциируются с началом сезона гонок. В прошлом году был драг, в этом – дрифт.
Китай отобрал у Америки почетный статус автомобильной державы номер один в мире и уверенно уходит в отрыв. Прошедший в Шанхае автосалон отражает эти тенденции: каждый раз выставка радует все большим числом ярких дебютов мировых конструкторов.
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