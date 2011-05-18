Прямой эфир

Авария в Ереване. При столкновении с «Мерседесом» маршрутка с пассажирами взорвалась. Погибли 4 человека

18 мая 2011 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
От удара машины загорелись, маршрутное такси взорвалось. В результате погибли четыре человека – оба водителя, а также сидевшие рядом с шофером «Газели» два пассажира.

Еще шесть пассажиров маршрутки госпитализированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

Авария в Ереване

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2011 12:03

В Ивацевичском районе автомобиль сбил лося: один человек погиб, трое пострадали

12 мая 2011 18:27

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу в Минске

Шанхайский автосалон: «гибриды» от «BMW», электромобили от «Kia» и пятиметровые седаны от «Volvo»
12 мая 2011 12:52

Шанхайский автосалон: «гибриды» от «BMW», электромобили от «Kia» и пятиметровые седаны от «Volvo»