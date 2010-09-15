Авария с участием белорусских «Мерседесов» в Польше: пять человек погибли

Близ города Белосток сегодня утром столкнулись два автобуса с белорусскими номерами и фура. Пять человек погибли. Еще пятеро получили ранения и травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило польское телевидение.

По первоначальной информации, ДТП произошло после того, как водитель одного автобуса захотел обогнать другой. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, которой управлял поляк. Затем в эти автомобили врезался второй автобус. «Столичное телевидение» связалось по телефону с Посольством Беларуси в Польше.

Алексей Зеленко, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республики Польша:

Участниками ДТП стали два автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированные в Гроднеской и Минской областях, а также грузовой автомобиль Volvo, зарегистрированный в Польше. По данным польской полиции, в ДТП погибли 5 человек. Личности погибших и госпитализированных уточняются. По предварительным данным, в больницы города Белостока было госпитализировано 5 граждан Беларуси, двое из которых уже из больницы выписаны.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Наши корреспонденты связались с одной из больниц Белостока, где находится наша соотечественница. Её состояние опасений не вызывает.

Болеслав Остапчик, вице-ординатор больницы (Белосток):

У нас только одна женщина, чувствует себя хорошо. Единственное, у нее болит спина.

На месте происшествия сейчас находится сотрудник консульства, который выясняет причины аварии, а также выявляет принадлежность пострадавших к белорусскому гражданству. Более подробная информация должна поступить в Генеральное консульство Беларуси в Польше и в консульское управление МИД Беларуси позже. Мы следим за ситуацией и новая информация в наших следующих выпусках новостей.