Авария с пассажирским автобусом в Молдове. Погибли 10 человек

В Молдове в аварию попал рейсовый автобус. 10 человек, в том числе водитель и двое несовершеннолетних, погибли.

Трагедия произошла утром на западе страны в Унгенском районе. По неизвестным пока причинам водитель не справился с управлением. В результате автобус перевернулся на трассе и вылетел в кювет. При осмотре места происшествия, эксперты не обнаружили следов торможения. Среди основных версий ДТП - техническая неисправность автобуса.

Однако, водитель данного автобуса за 3 дня до аварии был оштрафован за перегруз автомобиля. 53-летний мужчина заплатил штраф и продолжил перевозить граждан. В салоне этой фатальной маршрутки было 40 человек, сообщила UNIMEDIA.

Владимир Пендус, начальник дорожной полиции комиссариата Унгень:

Количество мест в этом транспорте чётко определено как не более чем 24 места. Технический осмотр данный автобус прошел в мае 2012 года.

