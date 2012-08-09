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Авария с пассажирским автобусом в Молдове. Погибли 10 человек

09 августа 2012 12:36
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В Молдове в аварию попал рейсовый автобус. 10 человек, в том числе водитель и двое несовершеннолетних, погибли.

Трагедия произошла утром на западе страны в Унгенском районе. По неизвестным пока причинам водитель не справился с управлением. В результате автобус перевернулся на трассе и вылетел в кювет. При осмотре места происшествия, эксперты не обнаружили следов торможения. Среди основных версий ДТП -  техническая неисправность автобуса.

Однако, водитель данного автобуса за 3 дня до аварии был оштрафован за перегруз автомобиля. 53-летний мужчина заплатил штраф и продолжил перевозить граждан. В салоне этой фатальной маршрутки было 40 человек, сообщила UNIMEDIA.

Владимир Пендус, начальник дорожной полиции комиссариата Унгень:
Количество мест в этом транспорте чётко определено как не более чем 24 места. Технический осмотр данный автобус прошел в мае 2012 года.
 

# Аварии # авто # Фотофакт # Владимир Пендус # Авария автобуса

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