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Авария на улице Раковской в Минске: наказание понесут и виновник, и пострадавший

14 июня 2011 08:09
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Водитель «Мерседеса» задел припаркованный у обочины автомобиль.

Вина нарушителя была бы безоговорочной, но есть одно «но». «Подбитая» им иномарка стояла на узкой улице под знаком «остановка запрещена». Поэтому штраф придется платить еще и пострадавшей стороне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Ходасевич, инспектор ДПС ОГАИ ГУВД Центрального района:
Он пропускал встречную машину, заехал в «карман», где было свободное место, в результате чего повредил другую машину. В данном случае, это вина автомобиля «Мерседес» серебристого цвета, который сдавал задним ходом.

Авария на улице Раковской в Минске

Авария на улице Раковской в Минске

Авария на улице Раковской в Минске

Авария на улице Раковской в Минске

# Аварии # авто # Фотофакт

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