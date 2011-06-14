Авария на улице Раковской в Минске: наказание понесут и виновник, и пострадавший

Водитель «Мерседеса» задел припаркованный у обочины автомобиль.

Вина нарушителя была бы безоговорочной, но есть одно «но». «Подбитая» им иномарка стояла на узкой улице под знаком «остановка запрещена». Поэтому штраф придется платить еще и пострадавшей стороне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Ходасевич, инспектор ДПС ОГАИ ГУВД Центрального района:

Он пропускал встречную машину, заехал в «карман», где было свободное место, в результате чего повредил другую машину. В данном случае, это вина автомобиля «Мерседес» серебристого цвета, который сдавал задним ходом.