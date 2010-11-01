Авария на станции «Минск-Южный»: покореженные вагоны убраны, однако причины аварии пока не ясны

Три товарных вагона и локомотив сошли с рельсов недалеко от станции «Минск-Южный». Жертв и пострадавших удалось избежать, однако участок пути был заблокирован практически сутки. Эшелон пытались убрать с рельсов на протяжении всей ночи, однако освободить пути удалось лишь сегодня после полудня.

Сегодня на этих рельсах не только искры, но и железо, и даже шпалы летят. Авария, произошедшая накануне вечером, превратила десятки метров рельсов в запасной путь. Так что оставить про запас время у ремонтников вряд ли получится.

Александр Талецкий, монтер пути:

Когда вагоны сошли, колеса погнули рельсы — всё пришло в негодность,всё надо менять.

Отгонять поврежденные вагоны будет совсем другой локомотив. Правда, пока до конца непонятно, когда именно это произойдет, ведь на участке, где произошла авария, все еще продолжаются ремонтные работы. Впрочем, судить о том, насколько вагоны вгрызались в землю, уже можно наверняка. Траву просто вырывало с корнем.

Олег Пустоход почти с самого начала наблюдал этот аварийный пейзаж. Он не случайно, но просто проходил мимо. Сначала услышал скрежет, потом увидел саму аварию. В объективе фотоаппарата.

Олег Пустоход, очевидец:

Локомотив лежал поперек путей.

Один из вагонов даже ушел на боковую. Рядом — развороченные от удара шпалы. Но уже к обеду пути расчистили практически полностью. В воздух подняли последний пострадавший вагон.

Иван Грибанов, заместитель начальника минского отделения Белорусской железной дороги:

Никаких сбоев в графике движения не было. Все поезда — пассажирские, пригородные, грузовые — шли по графику. Причины пока мы не можем сказать.

Корреспондент СТВ:

Техническое состояние пути может быть причиной?

Иван Грибанов:

Может быть.

По словам Ивана Грибанова, говорить пусть даже о предварительных причинах аварии преждевременно как минимум до завершения служебного расследования. Но окончится оно в любом случае после того, как на пострадавших рельсах будет снова открыто движение.