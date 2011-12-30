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Авария на пересечении Сурганова и Коласа: пострадали 16 человек

30 декабря 2011 08:06
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Новости Беларуси, Минск. Минская милиция расследует причины аварии, которая произошла вечером 29 декабря в столице. На пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа трамвай столкнулся с троллейбусом.

В результате пострадали водитель и 15 пассажиров троллейбуса. С различными травмами их доставили в больницу. Спустя полчаса движение на перекрестке было полностью восстановлено.

Разбирательство по факту ДТП проводит следственное управление предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии

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