Авария на пересечении Сурганова и Коласа: пострадали 16 человек

Новости Беларуси, Минск. Минская милиция расследует причины аварии, которая произошла вечером 29 декабря в столице. На пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа трамвай столкнулся с троллейбусом.

В результате пострадали водитель и 15 пассажиров троллейбуса. С различными травмами их доставили в больницу. Спустя полчаса движение на перекрестке было полностью восстановлено.

Разбирательство по факту ДТП проводит следственное управление предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.