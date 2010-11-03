Прямой эфир

Авария на перекресте улиц Купалы и Богдановича: не разъехались троллейбус и джип

03 ноября 2010 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Водитель иномарки, поворачивая с Купалы на Богдановича не пропустил 53 троллейбус. В результате аварии моральный ущерб был нанесен пассажирам общественного транспорта, которым пришлось пешком добираться до остановки.

А материальный – бамперу троллейбуса. Кроме того, в результате ДТП образовлась немалая пробка, вынудившая водителей совершать рискованные маневры, .сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Фёдорова, водитель троллейбуса:
Я ехала на зеленый светофор, а джип снизу на стрелку, не уступил мне. И, что называется, избежать столкновения не удалось. Здесь постоянная проблема, стрелка горит тогда, когда у нас горит зеленый. Все машины поворачивая должны уступить.

А на улице Ульяновской автомобилисты маневрируют наперерез трамваям. В вечерний час пик эта дорога - лидер по аварийным ситуациям. В топ листе- перекрестки с улицами Ленина и Янки Купалы. Причина: привычка водителей поворачивать с трамвайных путей.

Фото. Авария в Минске на пересечении улиц Купалы и Богдановича

Авария в Минске на пересечении улиц Купалы и Богдановича

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
03 ноября 2010 18:28

В Минске эвакуировали брошенные машины с дворовых территорий: освободилось 137 мест

03 ноября 2010 16:40

Сначала жителя Мозыря задавил «Мерседес» украинца, а потом его переехал «Мерседес» минчанина

03 ноября 2010 16:31

Авария в Минске: Владелец Toyota Land Cruiser разбил машину в свой день рождения