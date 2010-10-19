Авария на МКАД: в заглохший грузовик на скорости врезался другой грузовик

Сегодня в первой половине дня в районе улицы Слободской столкнулись два грузовика.

Один из автомобилей заглох на трассе и остановился. В тот момент, когда 20-летний водитель вышел из кабины, чтобы поставить аварийный знак, в его машину на скорости врезался другой грузовик. Удар был такой силы, что кабину полностью сплющило. Водитель и пассажир оказались зажатыми в железном каркасе. На помощь пришли спасатели, которые разрезали кабину специальным инструментом и освободили раненых людей. Водитель с многочисленными ушибами доставлен в больницу. Пассажир получил тяжелую травму — открытый перелом обеих ног.

Причины ДТП выясняются. Пробка, которая возникла на трассе в связи с аварией, растянулась на два километра.

Владимир Дозорцев, инспектор дознания отдела дознания ГАИ РУВД Мингорисполкома:

На МКАД водитель автомобиля ГАЗ-66, двигаясь по первой полосе движения, совершил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес». В результате ДТП водителю автомобиля ГАЗ и пассажирам, находящимся в салоне, причинены телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.