Авария на МКАД: до сих пор не установлено, кто находился за рулем

В аварии погибли сразу шестеро молодых людей. По предварительной информации, начинающий водитель, не справился с управлением. Иномарка на скорости съехала с МКАД и ударилась об осветительную мачту.

Павел Акулич, очевидец:

Буквально метрах в двадцати от нас ехал этот Фиат «Браво», потом он делает резкий маневр в правую крайнюю, проскакивает между двух машин.

А дальше Павлу пришлось на время отложить свою поездку в Сенницу. Он оказался одним из первых, кто пришел на помощь, хотя через несколько секунд спасать было уже некого.

В небольшой легковушке уместилось сразу пять пассажиров. Роковым для них всех оказался смелый маневр водителя. Он резко перестроился в правую крайнюю полосу и не смог взять под контроль перегруженное авто. Несколько десятков метров борьбы с уже неуправляемой техникой, и машина съезжает с кольцевой. Причем, в самом неподходящем месте.

Решающую роль, как это бывает в подобных трагедиях, сыграла случайность. Иномарка вылетела с трассы именно в том месте, где начинается дорожное ограждение. В итоге, элемент безопасности сыграл роль трамплина. По словам очевидцев, легковое авто поднялось в воздух на полтора-два метра и уже потом «встретилось» с осветительной мачтой.

После удара от бетонной мачты практически ничего не осталось, как и от самой машины. С какой скоростью двигалась легковушка, пока не установлено. Трасса была сухой и относительно безопасной. Но удар оказался такой силы, что авто буквально рассыпалось на запчасти.

Павел Акулич, очевидец:

Полмашины улетело в камыши, там еще музыка играла в магнитофоне. Часть осталась здесь, где этот столб. Лежало четыре человека, я осмотрел — все были без дыхания. Только одна девушка в машине еще подавала признаки жизни. Она была зажата в машине, так что достать было практически невозможно. Поэтому перезвонил еще раз в «скорую», чтобы вызвали МЧС.

Спасатели, ГАИ и «скорая» были на месте уже через несколько минут, но работать им пришлось уже формально. Четыре девушки и два парня погибли практически сразу. Известно, что самому старшему из компании был только 21 год.

Фото: forum.onliner.by

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Установлено, что хозяйка автомобиля находилась в салоне во время ДТП и тоже погибла. Водительское удостоверение она получила в начале года, но уже через два месяца была лишена за управление авто в нетрезвом виде.

Была именно эта девушка за рулем или нет, установить пока не удалось. Более двенадцати часов не могли установить и личности двух пассажиров.

Всего за выходные в республике погибло в авариях 14 человек. Так получилось, что этот съезд с кольцевой обеспечил почти половину печальной статистики. По данным ГАИ, в последний раз столько жертв в одной аварии в Минске было три года назад.