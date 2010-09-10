Авария маршрутки в Минске: шестеро пассажиров доставлены в больницы

Шестеро пассажиров маршрутного такси серьезно пострадали в аварии в Минске. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль «Альфа-Ромео».

Иномарка двигалась по улице Карастояновой и на перекрестке с улицей Орловской поворачивала налево, в то время как маршрутное такси двигалось прямо по улице Орловской в сторону площади Бангалор. Удар был такой силы, что такси перевернулось.

Пострадавшие пассажиры маршрутки доставлены в больницы. У одной девушки - подозрение на перелом позвоночника. Владелец легковушки, несмотря на серьезное повреждение машины, не пострадал. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

Александр Рудик, водитель маршрутного такси:

Тут было ДТП до этого мелкое. Водитель этой легковой решил объехать пробку, выскочил на встречную. Произошло столкновение. Был такой удар, что она встала на два колеса. По инстинкту выровнять положение было уже поздно, потому что сам удар в бок был.

Сергей Пилипчук, старший следователь следственного управления предварительного расследования ДТП УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пока говорить, кто прав, кто виноват – преждевременно. Будут проведены соответствующие автотехнические экспертизы, в которых будет установлено, кто в этой ситуации был неправ.