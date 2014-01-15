Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • Аварийная среда 15 января: в Ивацевичах грузовик задавил подростка, в Могилеве водитель сломал ногу, выпрыгивая из горящей фуры на автозаправке

Аварийная среда 15 января: в Ивацевичах грузовик задавил подростка, в Могилеве водитель сломал ногу, выпрыгивая из горящей фуры на автозаправке

15 января 2014 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный снегопад привёл к всплеску аварийности на дорогах и добавил работы коммунальным службам. Больше всех последствия непогоды на себе ощутили в Гродно. Декадная норма осадков, гололедица — как результат — свыше трех десятков ДТП. И это только за полдня. Судя по всему, зима в середине января многих все таки застала врасплох — водители  не смогли быстро сориентироваться и изменить стиль езды.

Так, в Ивацевичах Брестской области на пешеходном переходе грузовик сбил 14-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте. А в Минске из-за скользкой трассы женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела в за пределы проезжей части в придорожный столб.

А это то, что осталось от кабины многотонной фуры на автозаправке в Могилеве. Не исключено, что водитель решил погреться в машине и воспользовался обогревателем. В считанные минуты пламя выжгло весь кузов. Потушить очаг сам мужчина не смог. Пришлось выпрыгивать через лобовое окно.  С переломом ноги и ожогами водитель госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Пакистане: 20 детей погибли, более 10 ранены, виновник ДТП сбежал
15 января 2014 13:21

Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Пакистане: 20 детей погибли, более 10 ранены, виновник ДТП сбежал

Беларусь избавится от серых схем поставок автомобилей
15 января 2014 13:12

Беларусь избавится от серых схем поставок автомобилей

На МКАД женщина-водитель не справилась с управлением и снесла на обочине столб
15 января 2014 13:01

На МКАД женщина-водитель не справилась с управлением и снесла на обочине столб