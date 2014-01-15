Аварийная среда 15 января: в Ивацевичах грузовик задавил подростка, в Могилеве водитель сломал ногу, выпрыгивая из горящей фуры на автозаправке

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный снегопад привёл к всплеску аварийности на дорогах и добавил работы коммунальным службам. Больше всех последствия непогоды на себе ощутили в Гродно. Декадная норма осадков, гололедица — как результат — свыше трех десятков ДТП. И это только за полдня. Судя по всему, зима в середине января многих все таки застала врасплох — водители не смогли быстро сориентироваться и изменить стиль езды.

Так, в Ивацевичах Брестской области на пешеходном переходе грузовик сбил 14-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте. А в Минске из-за скользкой трассы женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела в за пределы проезжей части в придорожный столб.

А это то, что осталось от кабины многотонной фуры на автозаправке в Могилеве. Не исключено, что водитель решил погреться в машине и воспользовался обогревателем. В считанные минуты пламя выжгло весь кузов. Потушить очаг сам мужчина не смог. Пришлось выпрыгивать через лобовое окно. С переломом ноги и ожогами водитель госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.