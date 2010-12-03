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Audi A6 сбила 11-летнюю школьницу в Минске – водитель сбежал

03 декабря 2010 11:05
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В среду на улице Маяковского в Минске Audi A6 сбила 11-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся. Водитель бросил машину в одном из дворов по улице Денисовской. Когда его задержали, оказалось, что водительских прав у него никогда не было.

Во время разбирательства выяснилось, что ранее он был дважды судим — за кражу и мошенничество. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Прокуратура приняла решение об аресте. До суда мужчина будет находиться в СИЗО. Машина помещена на штрафстоянку, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

# Аварии # авто

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