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«Aston Martin», «Abarth», «Kia» и «Renault» представили компактные и экономичные новинки

10 ноября 2011 12:40
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Стесненные городские условия и экономические проблемы вынуждают водителей пересаживаться за руль компактных и экономичных машин. И каждый год «малышей-коротышей» становится все больше и больше.

Дело дошло до того, что свою городскую «малютку» умудрились сделать даже на «Aston Martin». Называется сие чудо «Cygnet».

Aston Martin Cygnet

Aston Martin Cygnet

Машинка наверняка станет объектом вожделения для многих – еще бы, ведь это все-таки «Aston Martin», пускай и длиной менее 3 м! Тем более что признаки «взрослых спортивных сородичей» у «Cygnet» налицо: это и трапеция радиаторной решетки, вентиляционные «жабры» на капоте и необычные задние фонари в виде подковы.

Aston Martin Cygnet

Aston Martin Cygnet

Aston Martin Cygnet

Aston Martin Cygnet

Еще один миниатюрный «британец», который также появится на дорогах в самое ближайшее время, – «Mini Coupe».

Aston Martin John Cooper Works

Aston Martin John Cooper Works

Aston Martin John Cooper Works

На самом деле, это все равно хэтчбек, но как умело дизайнеры замаскировали «трехдверку», создав иллюзию спортивного автомобиля с трехобъемным кузовом купе!

Aston Martin John Cooper Works

Самой эффектной получилась версия «John Cooper Works» с 17-дюймовыми колесами и 211-сильным мотором под капотом, разгоняющим мини-купе до 240 км/ч! Теперь это самый быстрый представитель всего семейства Mini, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Aston Martin John Cooper Works

Aston Martin John Cooper Works

А вот «крошки-зажигалки» еще одной легенды – на этот раз сюрприз приготовили разработчики из Италии. Это спецверсии «малыша» «Fiat 500» от ателье «Abarth».

Abarth

Первая из них получила звучное имя «695 Competizione».

Abarth 695 Competizione

Abarth 695 Competizione

Перед нами ну очень «горячая» версия «пятисотки» с 180-сильным турбодвигателем под капотом! Адресована машинка всем тем, кто любит мощность, гонки и итальянский стиль.

Abarth 695 Competizione

Abarth 695 Competizione

А кабриолет «Abarth 500 Italia» призван напомнить общественности о 150-летии объединения Италии!

Abarth 500 Italia

Abarth 500 Italia

Под капотом тут тоже турбомотор, но мощностью уже 160 л. с. Впрочем, такого «табуна» хватит, чтобы разогнать мини-кар с матерчатым верхом до 211 км/ч!

Abarth 500 Italia

Abarth 500 Italia

Особенную машинку этой осенью представил корейский конструктор «Kia» – это трехдверный хэтчбек «Picanto», щеголяющий вполне взрослым «личиком» с широченной «пастью» воздухозаборника в переднем бампере.

Kia Picanto

Kia Picanto

Питер Шрайер, главный дизайнер «Kia»:
У прежнего «Picanto» такой версии не было. Отличить трехдверный вариант «Picanto» можно по новым бамперам, выполненным в более агрессивном стиле, укрупненной радиаторной решетке с красной окантовкой и сдвоенным выхлопным патрубкам. Все это делает облик хэтчбека спортивным и динамичным.

Kia Picanto

Kia Picanto

Обновленный «малыш» «Twingo» – самый компактный автомобиль в ряду «Renault» – удостоился чести стать первой серийной машиной, в которой воплотились элементы нового дизайнерского почерка авторства Лоренса ван ден Акера.

Renault Twingo

Renault Twingo

Renault Twingo

Лоренсо ван ден Акер, главный дизайнер «Renault»:
Опознать эту машинку в потоке труда не составит. И, в первую очередь, благодаря передку с новыми крупными противотуманками. В целом, линии кузова «Twingo» стали более динамичными, резкими и спортивными.

Renault Twingo

Renault Twingo

Кстати, под капотом обновленного «Twingo» в будущем может появиться новейший трехцилиндровый бензиновый моторчик объемом всего 0,9 л, зато с завидной топливной экономичностью.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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