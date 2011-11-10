«Aston Martin», «Abarth», «Kia» и «Renault» представили компактные и экономичные новинки

Стесненные городские условия и экономические проблемы вынуждают водителей пересаживаться за руль компактных и экономичных машин. И каждый год «малышей-коротышей» становится все больше и больше.

Дело дошло до того, что свою городскую «малютку» умудрились сделать даже на «Aston Martin». Называется сие чудо «Cygnet».

Машинка наверняка станет объектом вожделения для многих – еще бы, ведь это все-таки «Aston Martin», пускай и длиной менее 3 м! Тем более что признаки «взрослых спортивных сородичей» у «Cygnet» налицо: это и трапеция радиаторной решетки, вентиляционные «жабры» на капоте и необычные задние фонари в виде подковы.

Еще один миниатюрный «британец», который также появится на дорогах в самое ближайшее время, – «Mini Coupe».

На самом деле, это все равно хэтчбек, но как умело дизайнеры замаскировали «трехдверку», создав иллюзию спортивного автомобиля с трехобъемным кузовом купе!

Самой эффектной получилась версия «John Cooper Works» с 17-дюймовыми колесами и 211-сильным мотором под капотом, разгоняющим мини-купе до 240 км/ч! Теперь это самый быстрый представитель всего семейства Mini, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

А вот «крошки-зажигалки» еще одной легенды – на этот раз сюрприз приготовили разработчики из Италии. Это спецверсии «малыша» «Fiat 500» от ателье «Abarth».

Первая из них получила звучное имя «695 Competizione».

Перед нами ну очень «горячая» версия «пятисотки» с 180-сильным турбодвигателем под капотом! Адресована машинка всем тем, кто любит мощность, гонки и итальянский стиль.

А кабриолет «Abarth 500 Italia» призван напомнить общественности о 150-летии объединения Италии!

Под капотом тут тоже турбомотор, но мощностью уже 160 л. с. Впрочем, такого «табуна» хватит, чтобы разогнать мини-кар с матерчатым верхом до 211 км/ч!

Особенную машинку этой осенью представил корейский конструктор «Kia» – это трехдверный хэтчбек «Picanto», щеголяющий вполне взрослым «личиком» с широченной «пастью» воздухозаборника в переднем бампере.

Питер Шрайер, главный дизайнер «Kia»:

У прежнего «Picanto» такой версии не было. Отличить трехдверный вариант «Picanto» можно по новым бамперам, выполненным в более агрессивном стиле, укрупненной радиаторной решетке с красной окантовкой и сдвоенным выхлопным патрубкам. Все это делает облик хэтчбека спортивным и динамичным.

Обновленный «малыш» «Twingo» – самый компактный автомобиль в ряду «Renault» – удостоился чести стать первой серийной машиной, в которой воплотились элементы нового дизайнерского почерка авторства Лоренса ван ден Акера.

Лоренсо ван ден Акер, главный дизайнер «Renault»:

Опознать эту машинку в потоке труда не составит. И, в первую очередь, благодаря передку с новыми крупными противотуманками. В целом, линии кузова «Twingo» стали более динамичными, резкими и спортивными.

Кстати, под капотом обновленного «Twingo» в будущем может появиться новейший трехцилиндровый бензиновый моторчик объемом всего 0,9 л, зато с завидной топливной экономичностью.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY