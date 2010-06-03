Американские премьеры 2010 года: внедорожники и спорткары

Последние несколько лет американские конструкторы стремятся к уменьшению автомобилей, но большие внедорожники всегда в почете.

Самый крупный внедорожник в мире Chevrolet SuburbАn справил в этом году 75-летний юбилей. Американские конструкторы по этому случаю даже приурочили эксклюзивную версию исполина. Так называемое “бриллиантовое” издание Suburban было продемонстрировано на недавнем автосалоне в Чикаго и получило белоснежный кузов, отделанные кашемиром сиденья и хромированные 20-дюймовые диски. Под капотом притаился 5,3-литровый монстр о восьми “котлах”!

Следующий пикап создать могли только американцы. Это GMC Denali XT длиной более 5 м, узнать который также можно по колесным дискам нескромного диаметра, выступающим колесным аркам и злобной “мордашке” с крупной хромированной решеткой. Denali XT оснастили гибридной силовой установкой. Это пятилитровый двигатель V8 с половиной отключающихся цилиндров и электромотор, с помощью которого можно передвигаться в пробках.

Для тех, кто любит прокатиться с ветерком, но кому совсем не нравятся мягкие откидные крыши, конструкторы Pontiac создали купе Solstice со съемной металлической крышей. Если водитель оставил ее в гараже, но вдруг пошел дождь – это не беда. За несколько секунд можно с легкостью натянуть специальный тент, который защитит седоков от непредвиденных погодных условий.

Капот нового купе Chevrolet Camaro выполнен в духе исторического предшественника образца 1969 года, но передняя оптика – на модных нынче светодиодах. Самый мощный вариант в линейке нового Camaro – с приставкой SS – получил V8 объемом 6,2-литра мощностью 422 л.с.!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY