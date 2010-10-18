Abarth: конструктор Карло Абарт не переделывает FIAT, а лишь должным образом настраивает

Кому «просто Fiat» всегда оказывается мало, милости просим в ателье Карло Абарта. Здесь эти итальянские машинки «не переделываются, а лишь должным образом настраиваются». Для более задиристого, так сказать, характера.

«Задирист» ли хэтчбек «Punto Evo»? Для специалистов из Турина это вопрос, разумеется, риторический – нет. Именно поэтому авто украсили затемненные фары, растянутый передний бампер с дополнительными вентиляционными отверстиями, диффузор сзади и 17-дюймовые колесные диски сумасшедшего дизайна, сквозь спицы которых видны будоражащие воображение надписи – «Brembo». Все это убеждает нас в том, что на «Abarth» по-прежнему не изменяют заветам «папы» Карло.

Под капот уже непременно «горячего» хэтчбека установлена 1,4-литровая «четверка» с турбокомпрессором, у которой в распоряжении 163 «лошадки» и 250 Нм крутящего момента. Первую сотню машина разменивает за 7,9 секунды, максимальная скорость достигает 213 км/ч.

Конечно, инженеры обратили внимание и на ходовую часть авто. Зауженный клиренс, более жесткие пружины и утолщенный стабилизатор поперечной устойчивости, механическая блокировка дифференциала с электронным управлением – отличий от стандартного «Punto Evo» более чем достаточно! Более того, туринцы не забыли и об экологии: на борту «Punto Evo Abarth» имеется система «Start/Stop» и индикатор, подсказывающий водителю оптимальный момент для переключения передач.

От своего старшего «собрата» старается не отставать и кабриолет «500C Abarth». Да, и эту миловидную машинку пронзило жало скорпиона – знаменитая на весь мир эмблема «Abarth». От «укуса» на автомобильчике появились агрессивные бамперы, диффузор, в который виртуозно вписаны два патрубка выпускной системы, а также крупный спойлер, являющийся частью складного верха. Резкостью черт «малыш» обязан броской двухцветной окраске кузова – черный верх отделен от белого низа ярко-красной полоской, которая прочерчена над дверными ручками, фарами и задними фонарями.

Под капотом «пышущей жаром» машинки также установлен мотор объемом 1,4 л, но с более скромными, чем у «Punto Evo Abarth» характеристиками – 140 л.с. и 180 Нм момента. Впрочем, и этого более чем достаточно для такой «невелички»: до 100 км/ч она упархивает почти за восемь секунд и разгоняется до максимальных 203 км/ч. Финальный штрих – салон, где установлены приплюснутый снизу спортивный руль и «ковши» сидений, обтянутые кожей благородного коричневого оттенка. Собственно, вот и весь рецепт приготовления городского миникара, которому мигом «сносит крышу» в прямом и переносном смысле!

Словом, гори-гори ясно. Только вот чтобы в кювете не погасло!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY