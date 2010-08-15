8 человек погибли, 12 получили ранения во время гоночных соревнований в Калифорнии

Автомобиль врезался в толпу зрителей, стоявших вдоль трассы.
Никаких заграждений установлено не было.
Очередная трагедия на дороге с участием мотоциклиста разыгралась накануне неподалеку от Московского автовокзала.
ЧП произошло на перекрестке Куйбышева-Машерова. По словам очевидцев, виновник ДТП – водитель Опеля, который не уступил дорогу другой иномарке.
На кадрах, сделанных за день до трагедии, мы видим подготовку Гюнтера Циммера к старту открытого чемпионата СНГ по вертолётному спорту. Один из лучших немецких лётчиков с присущим ему спокойствием осматривает винтокрылую машину, обсуждает с супругой программу соревнований и не без удовольствия говорит о том, что умеет только он один. «Мёртвая петля» на вертолёте.
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