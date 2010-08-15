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8 человек погибли, 12 получили ранения во время гоночных соревнований в Калифорнии

15 августа 2010 18:31
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Автомобиль врезался в толпу зрителей, стоявших вдоль трассы.

Никаких заграждений установлено не было.

# Аварии # авто # Фотофакт

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