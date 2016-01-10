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72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе

10 января 2016 16:22
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Новости Беларуси. 72-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана языка, множественные ссадины»  доставлена в районную больницу. 

72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе -1

ГАИ Брестской области:
По предварительной информации: 72-летний гражданин Дании, управляя автомобилем марки «Тойота Скарлет»,  на 144 км (двигаясь в направлении г.Пинска), выехал на полосу встречного движения,  где совершил  лобовое столкновение с автомобилем марки «Мерседес Бенц», под управлением 42-летней пинчанки.

Погибший проживал в городе Столин.

Также известно, что к административной ответственности за превышение скорости, он привлекался шесть раз. 

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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