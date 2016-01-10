72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе

Новости Беларуси. 72-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана языка, множественные ссадины» доставлена в районную больницу.

ГАИ Брестской области:

По предварительной информации: 72-летний гражданин Дании, управляя автомобилем марки «Тойота Скарлет», на 144 км (двигаясь в направлении г.Пинска), выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Мерседес Бенц», под управлением 42-летней пинчанки.

Погибший проживал в городе Столин.

Также известно, что к административной ответственности за превышение скорости, он привлекался шесть раз.