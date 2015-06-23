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6-летний мальчик попал под колеса автомобиля, выбежав из-за припаркованного авто на дорогу

23 июня 2015 13:45
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Новости Беларуси. 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Солигорске. 38-летний водитель двигался вблизи жилого дома. Неожиданно из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть выбежал ребенок. Водитель не смог среагировать. В результате наезда мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Его доставили в больницу.

А в поселке Красная Слобода Солигорского района водитель сбил пенсионерку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина также доставлена в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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