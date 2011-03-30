50-килограммовая девушка за рулем 8-тонного тягача «Рено Премиум»

Где у нас можно встретить девушку за рулем? В обычной легковушке или в троллейбусе. А мы решили оседлать тягач «Рено Премиум». В Европе женщина за рулем грузовика – это обыденное явление. А в Беларуси это пока еще экзотика.

«Рено Премиум» симпатичен и современен, насколько могут быть таковыми большегрузные автомобили. И яркий красный цвет ему очень к лицу. Сможет ли девушка справиться с таким большим, мощным, на первый взгляд неуклюжим, грузовиком.

Итак, взбираемся по ступенькам в салон. Садимся в водительское кресло. Непривычно по сравнению с обычной легковушкой. Пришлось прослушать так называемый курс начинающей дальнобойщицы. А затем отрегулировали мягкое и комфортное сиденье, огромный руль, похожий на хула-хуп.

Кстати, и сиденье, и руль в «Рено Премиум» на пневмоприводе, что подтверждалось характерным шипением при регулировке.

Кресло держится на пневмоподушке, поэтому в движении водитель будет лишь слегка покачиваться, практически не чувствуя неровностей дорог, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Панель в кабине полукруглая, и оттого очень удобная. Различных кнопок такое обилие, что назначение многих из них - загадка.

Ощущение такое, что в «Рено Премиум» жить можно, если не имеете своей жилплощади. Захотели поспать – милости просим на мягкую кровать. Есть и еще одна, в виде мягкого «гамака».

Все как дома: проснулись, сладко потянулись, решили посмотреть телевизор – и это не проблема, даже пульт имеется. А если вдруг проголодаетесь – не премините заглянуть в холодильник на 30 литров, если вы, конечно, до этого туда что-то вкусненькое положили.

Встать в полный рост невысоким девушкам «Рено Премиум» позволяет, при этом можно обнаружить полку для чего-нибудь нужного. Кстати, различных ниш, отсеков, бардачков в кабине такое множество.

И вот наступил самый интересный момент: нужно было сделать так, чтобы этот стальной монстр не только тронулся с места, но еще и поехал.

Екатерина Климович, редактор программы «Автопанорама»:

Что здесь сложного для девушки? Забраться по трем ступенькам, разобраться с пневматическим ручником и 16 передачами.

Однако этому предшествовала долгая подготовка. Сначала нужно внимательно наблюдать с пассажирского места, как действуют профессионалы, запоминая каждое движение. Затем можно попробовать.

Итак, момент икс настал: 8-тонная машина подчинилась девушке весом в 50 кг. Конечно, скорость была небольшой, но это неважно. В повороты входили очень аккуратно - помогали огромнейшие зеркала: два со стороны водителя и три со стороны пассажира.

В общем, страх перед большегрузным автомобилем исчез, уступив место эйфории. Большие и сильные создания способны подчиниться хрупким женщинам при умелом подходе.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY