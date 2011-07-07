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36-летняя белоруска погибла в Болгарии, вылетев из автобуса

07 июля 2011 16:47
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36-летняя белоруска погибла в Болгарии, вылетев из автобуса-1

В Болгарии автобус врезался в толпу людей

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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07 июля 2011 16:25

В ДТП в Болгарии погибла гражданка Беларуси

Фура, въехавшая в переход на станцию метро «Могилевская» в Минске, отправлена на техническую экспертизу
06 июля 2011 11:04

Фура, въехавшая в переход на станцию метро «Могилевская» в Минске, отправлена на техническую экспертизу

Авария в Минске. Фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская»
06 июля 2011 08:45

Авария в Минске. Фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская»