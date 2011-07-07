36-летняя белоруска погибла в Болгарии, вылетев из автобуса

Авария в Минске. Фура, протаранив четыре машины и остановочный пункт, въехала в переход на станцию метро «Могилевская»

Один из водителей иномарки погиб на месте. От сильного удара получил травму еще один водитель такси. МАЗ также сбил сидящего на скамейке мужчину, который с переломами ребер и обеих ног доставлен в больницу.