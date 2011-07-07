36-летняя белоруска погибла в Болгарии, вылетев из автобуса

В Болгарии автобус врезался в толпу людей
Пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров сообщил, что авария произошла 6 июля около 18 часов. Автобус перевозил украинских туристов, и первоначально появилась информация о гибели гражданки Украины (в результате тяжелой черепно-мозговой травмы).
Минская милиция выясняет причины крупной аварии, которая произошла минувшей ночью в столице. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.
Один из водителей иномарки погиб на месте. От сильного удара получил травму еще один водитель такси. МАЗ также сбил сидящего на скамейке мужчину, который с переломами ребер и обеих ног доставлен в больницу.
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