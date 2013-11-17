30-летний пьяный водитель устроил ДТП и снёс забор в Минске

Новости Беларуси. 30-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП, врезался в забор и снёс два пролёта деревянного забора. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье по адресу переулок Землемерный, дом 5.

В ходе разбирательства выяснилось, что в ноябре этого года водитель уже попадался за пьяное вождение и был лишён прав на три года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» УК Беларуси.



Напомним, на неделе в Беларуси впервые конфискован автомобиль пьяного водителя. Суд Первомайского района Минска принял такое решение – первый раз после того, как вступили в силу поправки в законодательство, которыми усилили ответственность за управление в нетрезвом виде (смотрите видео). Конфискованная иномарка теперь находится на штрафстоянке. Ее выставят на торги, в которых на общих основаниях сможет принять участие и бывший владелец. Цена автомобиля будет установлена специальной комиссией.