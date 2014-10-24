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27-летняя воспитательница детсада вместе с детьми попала под колеса автомобиля

24 октября 2014 13:47
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Новости Беларуси. Воспитательница детского сада вместе с двумя воспитанниками попала под колеса автомобиля ГАЗ. Это произошло в Стародорожском районе.

За рулем легковушки находился 60-летний мужчина.

Как рассказали в ГАИ, женщина с детьми пересекала дорогу вне пешеходного перехода. С травмами все трое госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Бресте произошла трагедия. Под колесами автобуса погиб второклассник.

Мальчик пересекал дорогу в положенном месте, но на велосипеде.  По словам водителя, когда он начал движение, никого на переходе не было, а после он неожиданно услышал сильный удар. Сейчас на месте аварии работают инспекторы и следователи (смотрите видео).

 
# Авария в Минской области # авто

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