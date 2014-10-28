25-летний водитель погиб под Каменцом спустя неделю после получения прав

Новости Беларуси. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм молодой человек скончался на месте.



Пресс-служба ГАИ Брестской области:

26 октября в 08:54 в ОДС Каменецкого РОВД по телефону поступило сообщение от жителя Каменюки о том, что произошло ДТП с пострадавшим. Установлено, что в 08:45 житель г.Каменца, 1989 г.р., управляя автомобилем "Ситроен С-4", двигаясь по лесной дороге в 800 метрах от д.Каменюки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка.

Как сообщает onliner.by, молодой человек чуть больше недели назад получил водительское удостоверение.

Напомним, недавно авария в Минской области унесла жизни двоих человек. 30-летний водитель легкового автомобиля на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель, которого из железного плена освободили спасатели, умер в больнице (смотрите видео).