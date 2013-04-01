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25-летний мужчина погиб в аварии в Несвижском районе

01 апреля 2013 15:14
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Новости Беларуси. 25-летний мужчина погиб в аварии в Несвижском районе. Жертва аварии, владелец транспортного средства,  находился на пассажирском сиденьи, так как был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. За рулем находился был 30-летний мужчина.

Утром на дороге Столбцы - Ивацевичи - Кобрин недалеко от деревни Большая Лысица на скользком участке автомобиль развернуло и машина врезалась в барьерную ограду. Пассажира из салона освободили спасатели, однако через некоторое время он скончался в местной больнице.

А в Крупском районе помощь сотрудников понадобилась водителю фуры. В результате столкновения с другим большегрузом, одного из водителей зажало в кабине. Пострадавший госпитализирован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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