Новости Беларуси. 25-летний мужчина погиб в аварии в Несвижском районе. Жертва аварии, владелец транспортного средства, находился на пассажирском сиденьи, так как был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. За рулем находился был 30-летний мужчина.

Утром на дороге Столбцы - Ивацевичи - Кобрин недалеко от деревни Большая Лысица на скользком участке автомобиль развернуло и машина врезалась в барьерную ограду. Пассажира из салона освободили спасатели, однако через некоторое время он скончался в местной больнице.

А в Крупском районе помощь сотрудников понадобилась водителю фуры. В результате столкновения с другим большегрузом, одного из водителей зажало в кабине. Пострадавший госпитализирован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.