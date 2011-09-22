22 сентября в общественном транспорте не будут штрафовать безбилетных водителей

Сегодня можно оставить свою машину и воспользоваться общественным транспортом или пройти пешком. И таким образом присоединиться к акции «День без автомобиля».

Традиция проводить ее родилась во Франции в 1998 году. А сегодня она проходит во многих городах по всему миру. В Беларуси «День без автомобиля» пройдет уже в четвертый раз.

По статистике, ежегодно в этот день в республике предотвращается выброс загрязняющих веществ в атмосферу не менее 250 тонн. За прошлый год в Беларусь было ввезено более 200 тысяч авто, а за первое полугодие этого — свыше 250 тысяч. Причем, более половины из них — до 2004 года выпуска.

К слову, безбилетных водителей, которые сегодня пересядут на общественный транспорт, штрафовать не будут. Достаточно предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».