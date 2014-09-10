2 байкера погибли в Минске 10 сентября

Новости Беларуси. Сразу две крупные аварии со смертельным исходом произошли одна за другой в Минске. В районе Каменной горки байкер столкнулся с самосвалом. Водитель мотоцикла погиб на месте. А на улице Радиальной под колёсами фуры оказалось ещё одно двухколесное транспортное средство. Ведётся разбирательство.

Остатки зеркал, разбросанные по проезжей части личные вещи водителей и искореженные транспортные средства. Такая картина — далеко не кадры кинофильма. Серьёзное ДТП 10 сентября произошло на улице Радиальной. В 15.30. «Роковым» оно стало для водителей и пассажиров сразу четырех транспортных средств — двух легковушек, фуры и мотоцикла.

Татьяна Талеренок, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского района Минска:

На данный момент проводится следствие, выясняется личность водителя мотоцикла В результате ДТП мотоциклист погиб, пассажир «Рено» с полученными травмами доставлен в больницу.

Подробности аварии устрашают. Мотоциклист на всем ходу врезался в поворачивающий налево автомобиль и от столкновения вылетел на встречную полосу. После такого опасного маневра мужчина попал под колеса другой легковушки. Далее — по цепочке — она врезалась в стоящий грузовик. На место происшествия сразу же выехали скорая и сотрудники ГАИ. Мотоциклист скончался на месте.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Помощь спасателей понадобилась для деблокировки водителя мотоцикла, который оказался под одним из легковых автомобилей, а также пассажиру легкового автомобиля, который оказался сажат в результате столкновения с грузовиком. Обстоятельств аварии устанавливает Госавтоинспекция.

Роковое стечение обстоятельств. Практически то же время, аналогичная ситуация. И ещё одна смерть мотоциклиста. Это сейчас о трагедии практически ничего не напоминает. Но первые минуты после происшествия зафиксировала камера видеорегистратора.

Столкновение байка и грузовика произошло возле перекрестка улиц Неманской и Казимировской в районе двух часов дня. Выводы пока делать рано, да и виновных пока никто не называет. Идет следствие. По предварительной версии, КАМАЗ с байкером столкнулись прямо на выезде со стройки. Последний — скорость превысил, вспоминает рабочий этого объекта.

Страшную аварию видели и жители ближайших домов.

Очевидец:

— Я видел через прорез дома. Лежит человек и стоит оранжевого цвета грузовик.

К слову, ДТП с участием мотоциклистов в Беларуси не редкость. С начала года — 25 аварий, 4 погибших и 18 пострадавших. Такая «печальная» статистика показывает: даже один опасный манёвр может стоить жизни любому участнику дорожного движения, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.