16 сентября в Минске образовалась большая пробка: столкнулись легковой автомобиль и трамвай

Новости Беларуси. Замерший перекрёсток. Утром 16 сентября в Минске на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова образовалась большая пробка. На некоторое время было парализовано движение городского транспорта. Трамваи выстроились в очередь.

Причиной затора стало ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и трамвай, который выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Водитель машины слишком поздно заметил препятствие и не успел затормозить. В аварии никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.