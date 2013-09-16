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16 сентября в Минске образовалась большая пробка: столкнулись легковой автомобиль и трамвай

16 сентября 2013 19:34
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Новости Беларуси. Замерший перекрёсток. Утром 16 сентября в Минске на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова образовалась большая пробка. На некоторое время было парализовано движение городского транспорта. Трамваи выстроились в очередь. 

Причиной затора стало ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и трамвай, который выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Водитель машины слишком поздно заметил препятствие и не успел затормозить. В аварии никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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