Новости Беларуси. 12 пассажиров маршрутного такси Солигорск-Минск, пострадали утром в результате ДТП.

На подъезде к Слуцку водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел в кювет через полосу встречного движения и перевернулся. Пятеро пассажиров, после оказания первой медицинской помощи, были отпущены домой.

Предварительно известно: происшествие произошло в 5.20 утра. В это время было еще темно, дорожную обстановку могли осложнить туман и первый гололед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.