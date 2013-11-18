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12 пассажиров маршрутного такси Солигорск-Минск пострадали утром в результате ДТП

18 ноября 2013 20:16
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Новости Беларуси.  12 пассажиров маршрутного такси Солигорск-Минск, пострадали утром в результате ДТП.

На подъезде к Слуцку водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел в кювет через полосу встречного движения и перевернулся. Пятеро пассажиров, после оказания первой медицинской помощи, были отпущены домой.

Предварительно известно: происшествие произошло в 5.20 утра. В это время было еще темно, дорожную обстановку могли осложнить туман и первый гололед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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