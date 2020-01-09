«Наш 2019»

«НАШ 2019» – специальный новогодний проект СТВ, в котором Игорь Позняк и Ольга Коршун подводят итоги уходящего года.

Игорь Позняк:

– По традиции в последние минуты уходящего года мы вспоминаем, каким он был для Беларуси и для каждого из нас. Европейские игры, парламентские выборы, перепись населения, 75-летие освобождения Беларуси – из этих ярких пазлов мы попытаемся сложить картину нашего года. Пригласим в студию репортеров, а они обещают прийти не с пустыми руками; выйдем на прямую связь с другими странами – друзья Беларуси поздравят нас с наступающим; отправимся на главную елку страны, где найдем массу интересного в новогоднюю ночь!