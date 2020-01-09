Прямой эфир

«Наш 2019»

«НАШ 2019» – специальный новогодний проект СТВ, в котором Игорь Позняк и Ольга Коршун подводят итоги уходящего года.  

Игорь Позняк:
– По традиции в последние минуты уходящего года мы вспоминаем, каким он был для Беларуси и для каждого из нас. Европейские игры, парламентские выборы, перепись населения, 75-летие освобождения Беларуси – из этих ярких пазлов мы попытаемся сложить картину нашего года. Пригласим в студию репортеров, а они обещают прийти не с пустыми руками; выйдем на прямую связь с другими странами – друзья Беларуси поздравят нас с наступающим; отправимся на главную елку страны, где найдем массу интересного в новогоднюю ночь! 

Сюжеты проекта

Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси
09 января 2020 13:14

Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси
08 января 2020 11:34

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»
07 января 2020 14:13

Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре
31 декабря 2019 13:57

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

«Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно
31 декабря 2019 10:57

«Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно

Владимир Караник: «В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении»
31 декабря 2019 07:33

Владимир Караник: «В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении»

Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»
30 декабря 2019 14:27

Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»
30 декабря 2019 14:27

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»
30 декабря 2019 14:27

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»

Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»
30 декабря 2019 14:26

Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»