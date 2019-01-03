«Наш 2018-ый». Фильм Игоря Позняка

Каким был 2018 год для страны? Прорывы в медицине, экономике, образовании, науке и даже выход на космические просторы – самое главное и яркое за прошедшие 365 дней уместилось в 40 минут. Все, благодаря чему Беларусь громко заявила о себе на международной арене. Люди, которые удивили всю страну, и события, которые потрясли каждого.

Игорь Позняк, автор и ведущий:

Урожайным 2018 год был и во внешней политике. Отправимся по залам Дворца Независимости в поисках самого интересного: самовар-мяч от российского президента, шахматы от главы Казахстана и колокол от Си Цзиньпина. В необычных красках нарисуем нашу карту мира.

Свои интересы Беларусь в этом году обозначила на всех континентах – даже в Антарктиде в эти минуты работают наши ученые.

В Год малой родины отправимся и в мой родной городок, где именно в этом году нашлось немало важного для всей страны.