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«Наш 2018-ый». Фильм Игоря Позняка

Каким был 2018 год для страны? Прорывы в медицине, экономике, образовании, науке и даже выход на космические просторы – самое главное и яркое за прошедшие 365 дней уместилось в 40 минут. Все, благодаря чему Беларусь громко заявила о себе на международной арене. Люди, которые удивили всю страну, и события, которые потрясли каждого.

Игорь Позняк, автор и ведущий:
Урожайным 2018 год был и во внешней политике. Отправимся по залам Дворца Независимости в поисках самого интересного: самовар-мяч от российского президента, шахматы от главы Казахстана и колокол от Си Цзиньпина. В необычных красках нарисуем нашу карту мира.
Свои интересы Беларусь в этом году обозначила на всех континентах – даже в Антарктиде в эти минуты работают наши ученые.
В Год малой родины отправимся и в мой родной городок, где именно в этом году нашлось немало важного для всей страны.

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