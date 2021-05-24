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«Мирные люди». Фильм Игоря Позняка

«Мирные люди» – новый фильм Игоря Позняка. Здоровье, семья, деньги, карьера... О чём ещё может мечтать современный человек? Но все эти ценности в один миг может перечеркнуть самое страшное – война. Беларусь в суверенной истории это зло миновало. Наша страна – единственная среди бывших советских «коллег», где за годы независимости не пролилась ни капля человеческой крови из-за военных действий.

Герои фильма – наши соседи – самые обычные люди: мужчины и женщины, дети и старики. Одно лишь «но»: они собственными глазами видели, как убивают и насилуют, как плачут дети, как целые семьи бегут из своей страны в поисках мирной жизни. Этими глазами они посмотрели на Беларусь и белорусов. Какими они увидели нас? В этом фильме мы не скрывали эмоций. Эта картина о том, что нельзя оценить в деньгах. Эта лента о тонкой грани между счастьем и горем. 

Игорь Позняк: 
«Мирные люди» – словосочетание, позаимствованное из первой строки нашего гимна, как нельзя лучше отражает характер белорусов: мы не приемлем войну и насилие, а в любой конфликтной ситуации предлагаем договариваться. Уроки истории мы усвоили на «отлично»: 75 лет назад по нашей земле прошлась Вторая мировая, навсегда оставив здесь кровавые следы. Для каждой семьи – это своя глубоко личная история. И это объясняет многое: и то, что в 1999-м белорусы поддержали народ Сербии, а наш Президент единственный, кто во время бомбардировок НАТО отправился в Белград; и то, что именно в Минске начался долгий и непростой путь к миру на востоке Украины; и то, что перезагрузку знаменитого Хельсинского процесса предлагает именно Беларусь, а ее мирный голос слышат на всех континентах. Мир... Может, это и есть наше самое большое богатство? Им мы готовы делиться со всем миром! 

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