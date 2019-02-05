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Деревня. LIVE

Режиссерский замысел: гламурная столичная дива отчаянно погружается в деревенскую жизнь. Цель ведущей – познать все прелести далекой от городского шума глубинки, но где, как и в столице, кипит жизнь. Пикантность происходящему на экране придают ироничные комментарии соведущего. Эту роль выполняет Владимир Суббот – известный и опытный тележурналист, отлично знающий белорусское село. Но главные герои программы – люди провинции с их радостями и заботами. «Деревня. LIVE» впервые на белорусском телевидении показывает деревенскую жизнь в формате реалити. Выходит проект еженедельно.

Сюжеты проекта

«Огромной фермой можно управлять с мобильного телефона, сидя дома на диване»
05 февраля 2019 10:19

«Огромной фермой можно управлять с мобильного телефона, сидя дома на диване»

«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей
05 февраля 2019 10:16

«Мы им даже музыку ставим». Как и зачем разводят шмелей

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы
03 января 2019 16:05

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы

Драники по-припятски: рецепт от белорусского фермера
03 января 2019 15:52

Драники по-припятски: рецепт от белорусского фермера

«Думала, всё это можно сделать гаджетами». Как пекут хлеб по старинному белорусскому рецепту
09 декабря 2018 08:07

«Думала, всё это можно сделать гаджетами». Как пекут хлеб по старинному белорусскому рецепту

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания
05 декабря 2018 14:53

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными
05 декабря 2018 14:53

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров
05 декабря 2018 09:39

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

Омолаживающие маски и шампунь без парабенов: рассказываем, как используют страусиный жир в косметологии
05 декабря 2018 09:27

Омолаживающие маски и шампунь без парабенов: рассказываем, как используют страусиный жир в косметологии

«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж
04 декабря 2018 14:51

«Мне 28 лет, но обычно и 18 не дают!» Как улиток используют в косметологии и делают ими массаж

Зачем в Беларуси делают УЗИ рыбе?
04 декабря 2018 14:48

Зачем в Беларуси делают УЗИ рыбе?

«Говорят, что мы оснащены не хуже, чем МКС» Показываем, как в Беларуси производят чёрную икру
04 декабря 2018 14:46

«Говорят, что мы оснащены не хуже, чем МКС» Показываем, как в Беларуси производят чёрную икру