Деревня. LIVE

Режиссерский замысел: гламурная столичная дива отчаянно погружается в деревенскую жизнь. Цель ведущей – познать все прелести далекой от городского шума глубинки, но где, как и в столице, кипит жизнь. Пикантность происходящему на экране придают ироничные комментарии соведущего. Эту роль выполняет Владимир Суббот – известный и опытный тележурналист, отлично знающий белорусское село. Но главные герои программы – люди провинции с их радостями и заботами. «Деревня. LIVE» впервые на белорусском телевидении показывает деревенскую жизнь в формате реалити. Выходит проект еженедельно.